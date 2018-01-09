Завершено расследование уголовного дела минчанина, который выбросил из окна собаку – комментарий СК

Новости Беларуси. В Минске поставили точку в резонансном происшествии. 9 января завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который выбросил собаку с пятого этажа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, инцидент произошел чуть более месяца назад. 29-летний минчанин в состоянии алкогольного опьянения избил животное и выбросил из окна многоэтажки. Собака погибла на месте.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:

Очевидцы произошедшего стала соседка, которая сделала мужчине замечание, однако он не остановился.

Прохожие, увидевшие выброшенную с балкона собаку, сообщили о случившемся на линию 102. Прибывшими сотрудниками милиции мужчина был задержан.

Сейчас мужчина под подпиской о невыезде. Уголовное дело передали в прокуратуру для направления в суд.