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Убийство девушки у школы в Минске: нападавший нанес более 60 ножевых ранений

08 сентября 2017 13:44
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Новости Беларуси. Жуткое преступление произошло этой ночью в Минске. У одной из школ был обнаружено тело девушки. Оперативники установили, что убитой нанесено более 60 ножевых ударов. Выяснилось, нападавший был знаком со своей жертвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы установить детали этого преступления, правоохранителям понадобилось всего несколько часов. На языке закона это «убийство с особой жестокостью». А на деле и детали этого преступления просто леденят душу – более 60 ножевых ранений. В результате – смерть молодой девушки. Серьезно пострадала и ее подруга. Все участники этой трагической истории очень молоды. Убийце 22 года, а его жертве не исполнилось и 30.

События той ночи развивались стремительно.

По данным правоохранителей, накануне убийства вся компания бурно отдыхала. Не обошлось и без алкоголя. Молодой человек уже на вечеринке вел себя достаточно агрессивно.

Убийцу задержали в ту же ночь, недалеко от места преступления.

Все произошло на территории одной из школ Московского района. Когда девушки почувствовали неладное, одна из них побежала просить о помощи. В это время и произошло убийство.

Убийство девушки у школы в Минске: нападавший нанес более 60 ножевых ранений-1

Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Сложность в раскрытии преступления заключалась в том, что ночь, стрессовое состояние потерпевшей, минимальные приметы и маска на преступнике. Тем не менее сотрудникам уголовного розыска понадобилось около трех часов для того, чтобы выйти на след предполагаемого убийцы. По факту возбуждено уголовное дело, но с учетом жестокости совершенного преступления, безусловно, будут проведены и экспертные исследования.

# происшествия # Георгий Евчар # Нападение

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