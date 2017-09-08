Убийство девушки у школы в Минске: нападавший нанес более 60 ножевых ранений

Новости Беларуси. Жуткое преступление произошло этой ночью в Минске. У одной из школ был обнаружено тело девушки. Оперативники установили, что убитой нанесено более 60 ножевых ударов. Выяснилось, нападавший был знаком со своей жертвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы установить детали этого преступления, правоохранителям понадобилось всего несколько часов. На языке закона это «убийство с особой жестокостью». А на деле и детали этого преступления просто леденят душу – более 60 ножевых ранений. В результате – смерть молодой девушки. Серьезно пострадала и ее подруга. Все участники этой трагической истории очень молоды. Убийце 22 года, а его жертве не исполнилось и 30.

События той ночи развивались стремительно.

По данным правоохранителей, накануне убийства вся компания бурно отдыхала. Не обошлось и без алкоголя. Молодой человек уже на вечеринке вел себя достаточно агрессивно.

Убийцу задержали в ту же ночь, недалеко от места преступления.

Все произошло на территории одной из школ Московского района. Когда девушки почувствовали неладное, одна из них побежала просить о помощи. В это время и произошло убийство.