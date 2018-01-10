В Витебске Audi насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе: возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело. Водитель был трезв. У него были взяты биоанализы. К мужчине применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Как сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, трагедия произошла вечером 9 января. 25-летний местный житель за рулем Audi сбил 73-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации ГАИ Витебска, женщина была сбита в тот момент, когда почти перешла проезжую часть. По словам мужчины, он не заметил пенсионерку.

Правоохранители разыскивают свидетелей аварии. Просьба к гражданам, обладающих информацией, обратиться по круглосуточному телефону +37533 3998044.

Осенью 2017 года в Гомеле произошла страшная авария с участием грузовика.