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В Витебске Audi насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе: возбуждено уголовное дело

10 января 2018 08:58
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Новости Беларуси. В Витебске автомобиль сбил насмерть женщину.

Как сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, трагедия произошла вечером 9 января. 25-летний местный житель за рулем Audi сбил 73-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина скончалась на месте ДТП.

Возбуждено уголовное дело. Водитель был трезв. У него были взяты биоанализы. К мужчине применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В Витебске Audi насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе: возбуждено уголовное дело-1

Фото: vk.com/vitebsk__jai

По информации ГАИ Витебска, женщина была сбита в тот момент, когда почти перешла проезжую часть. По словам мужчины, он не заметил пенсионерку.

Правоохранители разыскивают свидетелей аварии. Просьба к гражданам, обладающих информацией, обратиться по круглосуточному телефону +37533 3998044.

Осенью 2017 года в Гомеле произошла страшная авария с участием грузовика.

Автомобиль насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Витебской области # Светлана Сахарова

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