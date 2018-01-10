Закопчены стены и уничтожен электрический выключатель. В отделении банка в Лиде произошел пожар

Новости Беларуси. В Лиде потушили пожар в отделении банка.
По информации МЧС, инцидент произошел вечером 9 января. В здании «АСБ Беларусбанк» сработала система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС «Молния».
В результате происшествия был уничтожен электрический выключатель и закопчена стена.
Причина возгорания устанавливается. По одной из версий, могло произойти короткое замыкание выключателя.
В середине декабря в Витебске горел центр современного искусства. По предварительной версии, произошел поджог.
В нем подозревают его 40-летнюю хранительницу фондов музея – здесь подробнее.