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Закопчены стены и уничтожен электрический выключатель. В отделении банка в Лиде произошел пожар

10 января 2018 08:21
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Новости Беларуси. В Лиде потушили пожар в отделении банка.

По информации МЧС, инцидент произошел вечером 9 января. В здании «АСБ Беларусбанк» сработала система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС «Молния».

В результате происшествия был уничтожен электрический выключатель и закопчена стена.

Причина возгорания устанавливается. По одной из версий, могло произойти короткое замыкание выключателя.

В середине декабря в Витебске горел центр современного искусства. По предварительной версии, произошел поджог.

В нем подозревают его 40-летнюю хранительницу фондов музея – здесь подробнее.

# происшествия # Пожар

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