Закопчены стены и уничтожен электрический выключатель. В отделении банка в Лиде произошел пожар

Новости Беларуси. В Лиде потушили пожар в отделении банка.

По информации МЧС, инцидент произошел вечером 9 января. В здании «АСБ Беларусбанк» сработала система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС «Молния».

В результате происшествия был уничтожен электрический выключатель и закопчена стена.

Причина возгорания устанавливается. По одной из версий, могло произойти короткое замыкание выключателя.

В середине декабря в Витебске горел центр современного искусства. По предварительной версии, произошел поджог.