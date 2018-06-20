Лобовое столкновение Peugeot и DAF под Дубровно: погиб водитель легковушки

Новости Беларуси. В Дубровенском районе произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки.

Как сообщает МЧС, рано утром 20 июня произошло лобовое столкновение грузовика DAF и легкового автомобиля Peugeot.

В легковушке оказались заблокированы два человека. Водитель транспортного средства погиб на месте ДТП, 68-летняя пассажирка автомобиля получила травмы. Пострадавшую доставили в медучреждение.

42-летний водитель грузовика – житель Лиды – не пострадал.

Проводится проверка по факту аварии.