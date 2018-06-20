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Лобовое столкновение Peugeot и DAF под Дубровно: погиб водитель легковушки

20 июня 2018 09:52
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Новости Беларуси. В Дубровенском районе произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки. 

Как сообщает МЧС, рано утром 20 июня произошло лобовое столкновение грузовика DAF и легкового автомобиля Peugeot.

В легковушке оказались заблокированы два человека. Водитель транспортного средства погиб на месте ДТП, 68-летняя пассажирка автомобиля получила травмы. Пострадавшую доставили в медучреждение.

42-летний водитель грузовика – житель Лиды – не пострадал. 

Проводится проверка по факту аварии.

В середине июня в Жлобинском районе при столкновении с фурой перевернулся ГАЗ (читать далее).

# Авария в Витебской области # происшествия

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