Начался суд над жителем Белоозёрска, по вине которого в ДТП погибли 5 человек

Новости Беларуси. Суд Берёзовского района 2 октября начал рассмотрение уголовного дела по обвинению жителя Белоозёрска в совершении смертельного ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это случилось в начале июля. Тогда погибли двое взрослых и трое детей. 31-летний водитель сел за руль в нетрезвом состоянии и разместил в салоне ещё 9 человек, в то время как пассажирских мест было всего четыре.

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Двигаясь по проселочной дороге со скоростью 90 километров в час на закруглении он потерял управление и съехал в канал Берёзовской ГРЭС.