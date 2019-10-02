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Начался суд над жителем Белоозёрска, по вине которого в ДТП погибли 5 человек

02 октября 2019 11:18
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Новости Беларуси. Суд Берёзовского района 2 октября начал рассмотрение уголовного дела по обвинению жителя Белоозёрска в совершении смертельного ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Начался суд над жителем Белоозёрска, по вине которого в ДТП погибли 5 человек-1

Это случилось в начале июля. Тогда погибли двое взрослых и трое детей. 31-летний водитель сел за руль в нетрезвом состоянии и разместил в салоне ещё 9 человек, в то время как пассажирских мест было всего четыре.

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Двигаясь по проселочной дороге со скоростью 90 километров в час на закруглении он потерял управление и съехал в канал Берёзовской ГРЭС.

Начался суд над жителем Белоозёрска, по вине которого в ДТП погибли 5 человек-4

Водитель и четверо пассажиров смогли самостоятельно выбраться из тонущей машины, а пять человек погибли. После ДТП на смертельном вираже вдоль канала поставили заграждение и дорожный знак «Опасный поворот».

# Авария # происшествия # Фотофакт

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