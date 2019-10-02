В Бресте местный житель предлагал взятку сотруднику ГАИ

Новости Беларуси. 1 октября в полпервого дня в Бресте водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ.

Как сообщает УГАИ МВД Беларуси, правоохранитель заметил Volkswagen Polo, который при движении по улице Я. Купалы проехал на красный свет. Инспектор ГАИ включил проблесковые маячки и потребовал водителя остановиться, но он попытался скрыться, заехав во двор. Там мужчина был остановлен.

В ходе проверки документов стало известно, что иномаркой управлял 62-летний брестчанин, который в течение года останавливался по той же причине. Чтобы избежать штрафа, мужчина предложил инспектору взятку в размере 50 рублей.

Правоохранитель от денег отказался и предупредил водителя, что это уголовно наказуемое деяние, однако мужчина ещё несколько раз предложил инспектору деньги, после чего сотрудник ГАИ вызвал оперативную группу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».