В Шклове на территории завода вспыхнули опилки

Новости Беларуси. На территории одного из заводов Шклова вспыхнули опилки.
По информации МЧС Беларуси, 1 октября в 20:23 поступило сообщение от дежурного персонала о пожаре на территории одного из заводов.
Новости Беларуси. На территории одного из заводов Шклова вспыхнули опилки.
По информации МЧС Беларуси, 1 октября в 20:23 поступило сообщение от дежурного персонала о пожаре на территории одного из заводов.
Фото: МЧС Беларуси
Прибывшие на место спасатели оперативно потушили тление опилок внутри бункера. Он был предназначен для сбора и транспортировки опилок и находился на расстоянии 4 метров от цеха строганного и клееного бруса.
Фото: МЧС Беларуси
В результате вспышки повреждены стенки бункера и стена цеха.
Фото: МЧС Беларуси
Причину происшествия устанавливают специалисты. Сообщается, что никто не пострадал.
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