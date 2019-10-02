Нетрезвый мужчина выбросил бутылку в окно и повредил автомобиль

Новости Беларуси. В Мостах мужчина в нетрезвом состоянии выбросил бутылку в окно и повредил автомобиль.
По информации УВД Гродненского облисполкома, 2 октября 33-летний местный житель употреблял спиртное в гостях у знакомого. В какой-то момент гость выбросил пустую бутылку в окно. В результате тара повредила кузов автомобиля, который был припаркован возле дома.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Летом в Рогачеве пенсионер бросал в шумевших детей бутылки с водой с пятого этажа. Он использовал тару из-под пива и безалкогольных напитков (читать далее).