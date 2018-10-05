На заводе в Шумилинском районе из-за выброса и загорания мазута пострадал рабочий

Новости Беларуси. Днём 4 октября на территории ОАО «Обольский керамический завод» в городском посёлке Оболь Шумилинского района пострадал рабочий.

По сведениям Витебского ОУМЧС, в установке по разогреву мазута вспыхнула газовоздушная смесь, после чего произошли выброс и загорание мазута.

Пожаром повреждена тэновая установка. В инциденте получил телесные повреждения 53-летний рабочий. Мужчина госпитализирован с ожогами 1-3 степени (35% тела).

Выясняется причина произошедшего.

Летом 2018 года в одном из цехов Борисова произошёл пожар.