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На заводе в Шумилинском районе из-за выброса и загорания мазута пострадал рабочий

05 октября 2018 06:32
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Новости Беларуси. Днём 4 октября на территории ОАО «Обольский керамический завод» в городском посёлке Оболь Шумилинского района пострадал рабочий.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, в установке по разогреву мазута вспыхнула газовоздушная смесь, после чего произошли выброс и загорание мазута.  

Пожаром повреждена тэновая установка. В инциденте получил телесные повреждения 53-летний рабочий. Мужчина госпитализирован с ожогами 1-3 степени (35% тела).  

Выясняется причина произошедшего.  

Летом 2018 года в одном из цехов Борисова произошёл пожар.  

Горело сырьё для изготовления ватина – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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