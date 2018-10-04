Одинокая пенсионерка погибла на пожаре в Пуховичском районе

Новости Беларуси. Ночью ее дом вспыхнул, но сигнала пожарного извещателя в деревне Красный Поселок никто не услышал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На момент прибытия спасателей крыша обрушилась, деревянное здание горело открытым пламенем.