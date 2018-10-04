Мгновенная реакция столичного автолюбителя помогла избежать столкновения с велосипедистом

Новости Беларуси. Инцидент произошёл на пересечении проспекта Независимости и улицы Бровки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель легковушки, поворачивал направо, когда на пешеходный переход на красный сигнал светофора на большой скорости вылетел велосипедист. Избежать столкновения удалось чудом.

Мокрый асфальт и плохая видимость, в данном случае, была бы автолюбителю плохим помощником. Подобные случаи на дороге не редкость. Количество велолюбителей в городе растёт. Но вот правила дорожного движения знают далеко не все.