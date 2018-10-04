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Белорусские врачи готовятся выехать в Украину, чтобы транспортировать пострадавших на трассе Киев-Одесса на родину

04 октября 2018 19:18
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Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией с нашими соотечественниками, которые этим утром попали в аварию в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские врачи готовятся выехать в Украину, чтобы транспортировать пострадавших на трассе Киев-Одесса на родину -1

Пострадали шесть белорусов. На трассе Киев-Одесса в Николаевской области микроавтобус с номерными знаками гомельского региона врезался в грузовой подъёмный кран, ехавший в попутном направлении. В результате пострадали 7 человек – в основном наши соотечественники. Двое в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию. Один из них – в коме. Ситуацию с пострадавшими на личный контроль взял министр здравоохранения Беларуси. Наши врачи готовятся выехать в Украину.

Белорусские врачи готовятся выехать в Украину, чтобы транспортировать пострадавших на трассе Киев-Одесса на родину -4

Игорь Баранов, начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома:
Мы держим непосредственную связь с украинскими коллегами, координируем свою работу с Министерством здравоохранения Республики Беларусь, определяем возможность транспортировки наших граждан на территорию Гомельской области для госпитализации в Гомельскую областную клиническую больницу в условиях реанимобилей. Мы ведем речь о возможности транспортировки четырех пациентов, по остальным пациентам вопрос транспортировки будет рассмотрен в ближайшее время.

Пострадали 6 граждан Беларуси. Стали известны подробности ДТП в Николаевской области

Этим летом практически на том же месте произошла трагическая авария с участием белорусов. Микроавтобус с жителями Гомельской области врезался в стоявший на обочине грузовик. Тогда погибли пять человек, 12-ть с травмами были госпитализированы.

Белорусские врачи готовятся выехать в Украину, чтобы транспортировать пострадавших на трассе Киев-Одесса на родину -7

# Авария в Украине # происшествия # Игорь Баранов # Фотофакт

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