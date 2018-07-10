Прямой эфир

В Борисове горел цех по производству ватина: кадры с места ЧП

10 июля 2018 21:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В одном из цехов Борисова произошел пожар, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там загорелась сырье для изготовления ватина – нетканого полотна, на основе которого создают спальные мешки, ватники и так далее.

В Борисове горел цех по производству ватина: кадры с места ЧП-1

На момент происшествия людей в здании не было. По предварительным данным, огнем уничтожено 96 рулонов готовой продукции и 10 тонн сырья. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рухнувшую в Заславле трибуну цирка-шапито спроектировал директор. Что ещё известно об уголовном деле
10 июля 2018 20:58

Рухнувшую в Заславле трибуну цирка-шапито спроектировал директор. Что ещё известно об уголовном деле

Они словили ребёнка пледом. Очевидцы о том, как спасли 7-летнего ребёнка в Минске
10 июля 2018 18:33

Они словили ребёнка пледом. Очевидцы о том, как спасли 7-летнего ребёнка в Минске

Мать и отец весь день распивали спиртные напитки. Подробности гибели 2-месячного малыша в Бресте
10 июля 2018 17:02

Мать и отец весь день распивали спиртные напитки. Подробности гибели 2-месячного малыша в Бресте