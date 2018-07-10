В Борисове горел цех по производству ватина: кадры с места ЧП

Новости Беларуси. В одном из цехов Борисова произошел пожар, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там загорелась сырье для изготовления ватина – нетканого полотна, на основе которого создают спальные мешки, ватники и так далее.
Новости Беларуси. В одном из цехов Борисова произошел пожар, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там загорелась сырье для изготовления ватина – нетканого полотна, на основе которого создают спальные мешки, ватники и так далее.
На момент происшествия людей в здании не было. По предварительным данным, огнем уничтожено 96 рулонов готовой продукции и 10 тонн сырья. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.