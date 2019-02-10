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Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до 21

10 февраля 2019 14:50
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Новости Турции. В поисково-спасательной операции участвуют около 500 сотрудников различных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели продолжают разбирать завалы в надежде найти уцелевших.

Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до 21-1

Напомним, накануне им удалось обнаружить и вытащить из-под груды бетона 16-летнего мальчика. Он провел под обломками около 45 часов и, несмотря на это, остался жив.

# Обрушение дома # Фотофакт

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