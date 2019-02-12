Состояние детей, пострадавших при нападении в столбцовской школе, улучшилось

Новости Беларуси. Стало известно о состоянии детей, пострадавших при нападении в столбцовской школе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Юлию Бородун, пострадавшие мальчики находятся в реанимации. Состояние детей улучшилось и оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшие чувствуют себя хорошо.

Напомним, что 11 февраля утром десятиклассник напал на учительницу и школьников с ножом.

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В результате случившегося женщина и один из учеников скончались. Два школьника были госпитализированы. Нападавший был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.