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Состояние детей, пострадавших при нападении в столбцовской школе, улучшилось

12 февраля 2019 07:41
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Новости Беларуси. Стало известно о состоянии детей, пострадавших при нападении в столбцовской школе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Юлию Бородун, пострадавшие мальчики находятся в реанимации. Состояние детей улучшилось и оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшие чувствуют себя хорошо.

Напомним, что 11 февраля утром десятиклассник напал на учительницу и школьников с ножом.

Его поведение не вызывало нареканий. Что известно о напавшем подростке

В результате случившегося женщина и один из учеников скончались. Два школьника были госпитализированы. Нападавший был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В доме родителей подозреваемого провели обыск. Подробности трагедии в столбцовской школе (читать далее).

# Убийство # происшествия

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