«Одолжи денег». Рост киберпреступности наблюдается в Беларуси

Новости Беларуси. Взлом аккаунта в социальных сетях – самое распространённое киберпреступление в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за январь 2019 года правоохранители выявили 480 таких случаев.

Злоумышленники взламывают аккаунт, после чего от имени владельца пишут его друзьям и под разными предлогами просят выслать реквизиты банковских карточек. Сообщения могут быть вроде «Вы выиграли в лотерею», «Одолжи денег» или «Я попал в опасность».