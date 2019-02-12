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«Одолжи денег». Рост киберпреступности наблюдается в Беларуси

12 февраля 2019 07:38
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Новости Беларуси. Взлом аккаунта в социальных сетях – самое распространённое киберпреступление в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за январь 2019 года правоохранители выявили 480 таких случаев.

«Одолжи денег». Рост киберпреступности наблюдается в Беларуси-1

Злоумышленники взламывают аккаунт, после чего от имени владельца пишут его друзьям и под разными предлогами просят выслать реквизиты банковских карточек. Сообщения могут быть вроде «Вы выиграли в лотерею», «Одолжи денег» или «Я попал в опасность».

«Одолжи денег». Рост киберпреступности наблюдается в Беларуси-4

Рост киберпреступности наблюдается не только в Беларуси. Это мировая тенденция. Потому специалисты напоминают: прежде чем отправить свои банковские данные, убедитесь, действительно ли виртуальный собеседник – ваш друг.

# Интернет-мошенничество # происшествия # Фотофакт

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