На заводе «Полимир» в Новополоцке рабочий упал в песчаный фильтр

Новости Беларуси. 17 мая спасателям сообщили о ЧП на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» в Новополоцке. В четверг утром рабочий упал в фильтр цеха 008 фильтровальной станции.
Новости Беларуси. 17 мая спасателям сообщили о ЧП на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» в Новополоцке. В четверг утром рабочий упал в фильтр цеха 008 фильтровальной станции.
Фото: Витебское ОУМЧС
По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие сотрудники МЧС при помощи спасательной верёвки и носилок извлекли пострадавшего из песчаного фильтра номер 4.
Фото: Витебское ОУМЧС
51-летний гражданин находился в сознании. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «ушиб позвоночника, ушиб таза, черепно-мозговая травма».
Фото: Витебское ОУМЧС
В дальнейшем стало известно, что при проведении планового осмотра рабочий почувствовал недомогание, утратил равновесие и упал.
Весной 2018 года в Минске мужчина застрял в болоте.
После спасения пострадавшему потребовалась госпитализация – подробности здесь.