На заводе «Полимир» в Новополоцке рабочий упал в песчаный фильтр

Новости Беларуси. 17 мая спасателям сообщили о ЧП на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» в Новополоцке. В четверг утром рабочий упал в фильтр цеха 008 фильтровальной станции.

Фото: Витебское ОУМЧС

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие сотрудники МЧС при помощи спасательной верёвки и носилок извлекли пострадавшего из песчаного фильтра номер 4.

Фото: Витебское ОУМЧС

51-летний гражданин находился в сознании. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «ушиб позвоночника, ушиб таза, черепно-мозговая травма».

Фото: Витебское ОУМЧС