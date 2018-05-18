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На заводе «Полимир» в Новополоцке рабочий упал в песчаный фильтр

18 мая 2018 06:35
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Новости Беларуси. 17 мая спасателям сообщили о ЧП на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» в Новополоцке. В четверг утром рабочий упал в фильтр цеха 008 фильтровальной станции.  

На заводе «Полимир» в Новополоцке рабочий упал в песчаный фильтр-1

Фото: Витебское ОУМЧС  

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие сотрудники МЧС при помощи спасательной верёвки и носилок извлекли пострадавшего из песчаного фильтра номер 4.  

На заводе «Полимир» в Новополоцке рабочий упал в песчаный фильтр-4

Фото: Витебское ОУМЧС  

51-летний гражданин находился в сознании. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «ушиб позвоночника, ушиб таза, черепно-мозговая травма».  

На заводе «Полимир» в Новополоцке рабочий упал в песчаный фильтр-7

Фото: Витебское ОУМЧС  

В дальнейшем стало известно, что при проведении планового осмотра рабочий почувствовал недомогание, утратил равновесие и упал.  

Весной 2018 года в Минске мужчина застрял в болоте. 

После спасения пострадавшему потребовалась госпитализация – подробности здесь.  

# Несчастный случай # происшествия

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