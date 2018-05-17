Пятерым жителям Минского района вынесен приговор за издевательство над домработницей

Новости Беларуси. В отношении пятерых жителей Минского района, которых обвиняли в издевательстве над домработницей, вынесен приговор.

Об этом сообщает пресс-служба Минского областного суда.

17 мая пять обвиняемых были признаны виновными в требовании передачи имущества под угрозой применения насилия к потерпевшему и его близким (вымогательстве), совершенном группой лиц по предварительном сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, под угрозой убийства, а также в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с обвинением в тяжком преступлении, с искусственным созданием доказательств обвинения, совершенном из корыстных побуждений.

Двум обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией всего имущества.

Одному обвиняемому – сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Еще два фигуранта дела были приговорены к 4 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества.

В пользу потерпевших со всех обвиняемых солидарно взысканы 2 тысячи рублей материальной компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.