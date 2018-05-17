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МАЗ врезался в легковушку на Партизанском проспекте

17 мая 2018 19:37
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Новости Беларуси. Невнимательный большегруз. ДТП с участием МАЗа и легковушки произошло утром 17 мая на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

МАЗ врезался в легковушку на Партизанском проспекте-1

Грузовик двигался в направлении МКАД, но при перестроении не заметил ехавший рядом седан. От удара автомобиль выбросило за проезжую часть, где тот встретил ещё одно препятствие – фонарный столб.

МАЗ врезался в легковушку на Партизанском проспекте-4

Виновник аварии не пострадал, а вот водителю легковушки повезло меньше – он в больнице с серьёзными травмами.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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