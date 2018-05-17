МАЗ врезался в легковушку на Партизанском проспекте

Новости Беларуси. Невнимательный большегруз. ДТП с участием МАЗа и легковушки произошло утром 17 мая на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Грузовик двигался в направлении МКАД, но при перестроении не заметил ехавший рядом седан. От удара автомобиль выбросило за проезжую часть, где тот встретил ещё одно препятствие – фонарный столб.