На проспекте Дзержинского произошло два ДТП с участием мотоциклистов

Новости Беларуси. На проспекте Дзержинского - сразу две аварии с участием мототранспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В первом случае возле станции метро "Петровщина" байкер не успел затормозить перед остановившейся машиной. С травмой ключицы – он в больнице.

А чуть позже на пересечении с проспектом Любимова мотоцикл не пропустила 30-летняя девушка-водитель, которая решила развернуться. Пострадал не только мотоциклист, но и его пассажир.