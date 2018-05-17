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На проспекте Дзержинского произошло два ДТП с участием мотоциклистов

17 мая 2018 19:35
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Новости Беларуси. На проспекте Дзержинского - сразу две аварии с участием мототранспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

На проспекте Дзержинского произошло два ДТП с участием мотоциклистов-1

В первом случае возле станции метро "Петровщина" байкер не успел затормозить перед остановившейся машиной. С травмой ключицы – он в больнице.

На проспекте Дзержинского произошло два ДТП с участием мотоциклистов-4

А чуть позже на пересечении с проспектом Любимова мотоцикл не пропустила 30-летняя девушка-водитель, которая решила развернуться. Пострадал не только мотоциклист, но и его пассажир.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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