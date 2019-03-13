На Западной Двине 32-летний мужчина провалился под лёд

Новости Беларуси. В Бешенковичском районе был спасен тонущий в реке мужчина.
По информации МЧС, происшествие случилось вечером 12 марта. Сотрудники МЧС получили сообщение о тонущем в Западной Двине человеке.
39-летний мужчина провалился под лед на расстоянии 20 метров от берега. Мужчина был спасен и передан медикам с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».
Обстоятельства выхода пострадавшего на лед устанавливаются.
На минувшей неделе в Копыльском районе три рыбака провалились под лед (читать далее).