На Западной Двине 32-летний мужчина провалился под лёд

Новости Беларуси. В Бешенковичском районе был спасен тонущий в реке мужчина.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 12 марта. Сотрудники МЧС получили сообщение о тонущем в Западной Двине человеке.

39-летний мужчина провалился под лед на расстоянии 20 метров от берега. Мужчина был спасен и передан медикам с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

Обстоятельства выхода пострадавшего на лед устанавливаются.