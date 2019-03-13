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На Западной Двине 32-летний мужчина провалился под лёд

13 марта 2019 08:26
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Новости Беларуси. В Бешенковичском районе был спасен тонущий в реке мужчина.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 12 марта. Сотрудники МЧС получили сообщение о тонущем в Западной Двине человеке.

39-летний мужчина провалился под лед на расстоянии 20 метров от берега. Мужчина  был спасен и передан медикам с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

Обстоятельства выхода пострадавшего на лед устанавливаются.

На минувшей неделе в Копыльском районе три рыбака провалились под лед (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

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