Две легковушки столкнулись в Вилейском районе: одного из водителей доставали из машины спецтехникой

Новости Беларуси. Один человек пострадал во время аварии в Вилейском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Два легковых автомобиля столкнулись утром рядом с деревней Новая Гута.
Новости Беларуси. Один человек пострадал во время аварии в Вилейском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Два легковых автомобиля столкнулись утром рядом с деревней Новая Гута.
Одному из водителей понадобилась помощь сотрудников МЧС. Его пришлось освобождать специальной техникой. Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлены в районную больницу. Второй водитель не пострадал.