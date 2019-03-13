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В Хойниках в искусственном водоёме утонула девочка

13 марта 2019 07:38
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Новости Беларуси. В Хойниках в водоеме погибла девочка.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на специалиста Гомельской областной организации ОСВОД Владимира Акулина, 13-летний ребенок погиб в искусственном водоеме. Трагедия произошла вечером 11 марта.

Две девочки гуляли около небольшой копанки и фотографировались около нее. Одна из девочек неожиданно оступилась и упала с крутого откоса в воду.

Вторая девочка сразу позвала на помощь взрослых. Они быстро отреагировали, прибежали на место и достали ребенка из воды. Медики констатировали смерть девочки.

Проводится расследование. Назначен ряд экспертиз.

В конце минувшей недели в Свислочи утонул 32-летний мужчина.

Накануне он обращался в больницу (читать далее).

# Утопления # происшествия # Владимир Акулин

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