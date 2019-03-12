Вынесен приговор по делу о взятках в ГУПР Мингорисполкома
Новости Беларуси. Минский областной суд вынес приговор по делу о взятках в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В коррупции обвиняются 13 человек. Среди фигурантов и экс-глава ведомства Сергей Барисевич. Бывший руководитель ГУПР подозревается в получении взяток в крупном размере за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Репортаж из зала суда в материале Александра Лучонка.
Александр Лучонок, СТВ:
Напомню: главным фигурантом по этому делу проходил экс-глава ведомства Сергей Барисевич. Генпрокурор запросил для него 14 лет лишения свободы. Суд ходатайство утвердил.
В зал Сергей Барисевич заходит в сопровождении конвоя. Держится спокойно, волнуется разве что немного – можно понять по неловким жестам. На прошлых заседаниях он уже пошел на сделку со следствием. Свою вину признал, но частично. Однако без драмы и нервов не обошлось: родственники и близкие обвиняемых эмоции не сдерживали. Кроме самого Барисевича, на скамье подсудимых находились еще 12 фигурантов, в основном женщины.
Об этой истории стало известно еще в апреле 2017-го. Оперативники раскрыли масштабную коррупционную схему в Главном управлении потребительского рынка. Сергей Барисевич стал во главу «незаконного угла». Бывший чиновник ГУПР давал указания подчиненным ведомству организациям проводить закупки у частных компаний по завышенным ценам, а бывало, что и собирал деньги с торговых объектов. Взамен их руководителям обещал головокружительный карьерный рост.
Экс-начальника управления Мингорисполкома Барисевича приговорили к 14 годам лишения свободы
Сергею Барисевичу выдвинуты самые жесткие санкции. Он будет отбывать срок в колонии усиленного режима. Марине Морозовой из комбината школьного питания Заводского района назначили 10 лет общего режима, 5 получила бывший технолог МТЗ Светлана Карконица. Двух женщин освободили из-под стражи. Точки над i сегодня были поставлены в отношении всех фигурантов.
Александр Лучонок:
Большинство согласились с решением суда, ну а те, кто свою вину не признал или согласились, но частично, еще смогут обжаловать приговор. На это у них есть 10 дней.