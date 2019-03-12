Вынесен приговор по делу о взятках в ГУПР Мингорисполкома

Новости Беларуси. Минский областной суд вынес приговор по делу о взятках в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В коррупции обвиняются 13 человек. Среди фигурантов и экс-глава ведомства Сергей Барисевич. Бывший руководитель ГУПР подозревается в получении взяток в крупном размере за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Репортаж из зала суда в материале Александра Лучонка.

Александр Лучонок, СТВ:

Напомню: главным фигурантом по этому делу проходил экс-глава ведомства Сергей Барисевич. Генпрокурор запросил для него 14 лет лишения свободы. Суд ходатайство утвердил.

В зал Сергей Барисевич заходит в сопровождении конвоя. Держится спокойно, волнуется разве что немного – можно понять по неловким жестам. На прошлых заседаниях он уже пошел на сделку со следствием. Свою вину признал, но частично. Однако без драмы и нервов не обошлось: родственники и близкие обвиняемых эмоции не сдерживали. Кроме самого Барисевича, на скамье подсудимых находились еще 12 фигурантов, в основном женщины.

Об этой истории стало известно еще в апреле 2017-го. Оперативники раскрыли масштабную коррупционную схему в Главном управлении потребительского рынка. Сергей Барисевич стал во главу «незаконного угла». Бывший чиновник ГУПР давал указания подчиненным ведомству организациям проводить закупки у частных компаний по завышенным ценам, а бывало, что и собирал деньги с торговых объектов. Взамен их руководителям обещал головокружительный карьерный рост.

Экс-начальника управления Мингорисполкома Барисевича приговорили к 14 годам лишения свободы Сергею Барисевичу выдвинуты самые жесткие санкции. Он будет отбывать срок в колонии усиленного режима. Марине Морозовой из комбината школьного питания Заводского района назначили 10 лет общего режима, 5 получила бывший технолог МТЗ Светлана Карконица. Двух женщин освободили из-под стражи. Точки над i сегодня были поставлены в отношении всех фигурантов.