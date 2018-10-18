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На улице Бобруйска нашли новорождённого. Кадры с места событий

18 октября 2018 14:00
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Новости Беларуси. Новорожденный, которого нашли на улице в Бобруйске, находится под присмотром врачей,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На улице Бобруйска нашли новорождённого. Кадры с места событий-1

Накануне вечером в зарослях около частного сектора раздался громкий детский плач. По нему медики и нашли младенца.

На улице Бобруйска нашли новорождённого. Кадры с места событий-4

На месте происшествия работают следователи. Известно, что диспетчеры скорой помощи в этот день приняли вызов о начале родов у жительницы одного из домов. После проведения первоначальных следственных действий этой ситуации дадут правовую оценку.

В Бобруйске медики нашли в кустах новорождённого мальчика

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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