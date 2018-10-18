На улице Бобруйска нашли новорождённого. Кадры с места событий

Новости Беларуси. Новорожденный, которого нашли на улице в Бобруйске, находится под присмотром врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне вечером в зарослях около частного сектора раздался громкий детский плач. По нему медики и нашли младенца.