На улице Бобруйска нашли новорождённого. Кадры с места событий

Новости Беларуси. Новорожденный, которого нашли на улице в Бобруйске, находится под присмотром врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новорожденный, которого нашли на улице в Бобруйске, находится под присмотром врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне вечером в зарослях около частного сектора раздался громкий детский плач. По нему медики и нашли младенца.
На месте происшествия работают следователи. Известно, что диспетчеры скорой помощи в этот день приняли вызов о начале родов у жительницы одного из домов. После проведения первоначальных следственных действий этой ситуации дадут правовую оценку.