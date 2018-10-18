В Жлобине годовалая девочка заблокировала двери авто и оказалась взаперти

Новости Беларуси. В Жлобине ребенок заблокировал все двери автомобиля изнутри.

По информации МЧС, инцидент произошел утром восемнадцатого октября. На место прибыли спасатели.

Оказалось, что 33-летний отец девочки завел автомобиль Ford и пошел очищать лобовое стекло. На переднем кресле сидела дочь водителя, которой год и восемь месяцев. Девочка нажала на кнопку и заблокировала все двери авто. Из-за этого ребенок оказался заперт внутри транспортного средства.

При помощи шанцевого инструмента водительская дверь автомобиля была вскрыта. Девочка не пострадала и не нуждалась в медицинской помощи.

В минувшем году в Лельчицах спасателям позвонил 3-летний ребёнок.