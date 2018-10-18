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В Бобруйске медики нашли в кустах новорождённого мальчика

18 октября 2018 09:24
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Новости Беларуси. В Бобруйске в кустах бригада скорой помощи обнаружила младенца.

По информации СК, новорожденного нашли вечером семнадцатого октября в кустах в частном секторе. Врачи услышали крик ребенка и увидели мальчика, который лежал на земле в десятке метров от дома.

Младенцу оказали квалифицированную помощь. Сейчас мальчик находится под присмотром медиков.

На месте происшествия работают следователи УСК по Могилевской области. Известно, что накануне диспетчер скорой помощи получил сообщение о родах, которые начались у женщины в одном из частных домов.

Инциденту будет дана правовая оценка.

Нам в «Одноклассниках» написала женщина, чья дочь Довбенко Дарья – фельдшер первой подстанции скорой неотложной и медицинской помощи Бобруйска – обнаружила ребенка. На фото – Дарья с мальчиком.

В Бобруйске медики нашли в кустах новорождённого мальчика-1

В начале октября в Гродно на мусорной площадке обнаружено тело младенца.

«Звери так не поступают!». Горожане шокированы новостью о мёртвом младенце, оставленном у контейнеров (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

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