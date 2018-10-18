Уборщица в Минске нашла в мусорном контейнере 5400 долларов. Разыскивается владелец денег

Новости Беларуси. В Минске уборщица гаражного кооператива обнаружила в мусорном контейнере более 5 тысяч долларов.

По информации официального представителя Московского РУВД Минска Ольги Михалени, минчанка сообщила правоохранителям, что нашла в мусорном контейнере крупную денежную сумму.

Женщина рассказала, что пришла на работу в гаражный кооператив «Малиновка» и начала уборку. Во время сбора мусора была обнаружена пачка денег – 5400 долларов.

Женщина спросила у владельцев гаражей, не терял ли кто-то деньги. Хозяин средств не был найден и женщина обратилась в милицию, чтобы найти владельца денег и вернуть их ему.

Правоохранителям женщина призналась, что у нее не было даже мысли о том, чтобы присвоить деньги себе.

Проводится проверка, которая поможет установить владельца средств.

Информацию о владельце денег можно сообщить в Московское РУВД Минска лично (улица Грушевская, 9) или по телефонам 8017-207-40-03, 8029-343-40-28, 102.