СК прокомментировал ситуацию с депортированным из США белорусом

Новости Беларуси. Не скрылся даже на другом континенте. В Беларусь из Америки депортировали разыскиваемого на родине наркодельца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Гродно последние два года провел в США. Здесь он прятался от наказания. Дело в том, что парень через интернет купил особо опасный наркотик, с которым и был задержан. Во время расследования уголовного дела, подозреваемый сбежал из страны.

Теперь вместо одного преступления он обвиняется уже в двух: незаконный оборот психотропных веществ и уклонение от отбывания наказания. В Америке молодой человек тоже успел нарушить закон. Его задержали за мошенничество.