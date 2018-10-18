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СК прокомментировал ситуацию с депортированным из США белорусом

18 октября 2018 13:51
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Новости Беларуси. Не скрылся даже на другом континенте. В Беларусь из Америки депортировали разыскиваемого на родине наркодельца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

СК прокомментировал ситуацию с депортированным из США белорусом -1

Житель Гродно последние два года провел в США. Здесь он прятался от наказания. Дело в том, что парень через интернет купил особо опасный наркотик, с которым и был задержан. Во время расследования уголовного дела, подозреваемый сбежал из страны.

Теперь вместо одного преступления он обвиняется уже в двух: незаконный оборот психотропных веществ и уклонение от отбывания наказания. В Америке молодой человек тоже успел нарушить закон. Его задержали за мошенничество.

СК прокомментировал ситуацию с депортированным из США белорусом -4

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В августе 2017 года разыскиваемый гражданин Республики Беларусь задержан правоохранительными органами округа Джексон. Принимая во внимание тот факт, что совершенные им в Республике Беларусь действия по приобретению и хранению психотропных веществ признаются в США криминальными, а также следуя положениям меморандума, американская сторона приняла положительное решение о выдворении обвиняемого и передаче белорусской стороне.

СК прокомментировал ситуацию с депортированным из США белорусом -7

Депортация и передача обвиняемого стали возможны благодаря меморандуму об оказании правовой помощи по уголовным делам. Он был подписан в Вашингтоне в январе 2018 года между Следственным комитетом Беларуси и ФБР.

# Мошенничество # происшествия # Сергей Кабакович # Фотофакт

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