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На трассе М1 задержан пьяный водитель маршрутки «Минск – Пинск»

27 мая 2019 09:30
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Новости Беларуси. На трассе М1 был задержан пьяный водитель маршрутки.  

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, днем 26 мая сотрудники ГАИ получили сообщение, что из Минска выехала маршрутка и ее водитель может быть пьян.   

Автомобиль Volkswagen, следовавший по маршруту «Минск – Пинск»,  был остановлен. За рулем транспортного средства находился 46-летний мужчина. Физическое состояние водителя было подозрительным – результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина нетрезв. В выдыхаемом воздухе обнаружено 1,6 промилле алкоголя.  

На трассе М1 задержан пьяный водитель маршрутки «Минск – Пинск» -1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь. В маршрутном такси на момент остановки находились два пассажира.   

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# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

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