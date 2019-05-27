На трассе М1 задержан пьяный водитель маршрутки «Минск – Пинск»

Новости Беларуси. На трассе М1 был задержан пьяный водитель маршрутки.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, днем 26 мая сотрудники ГАИ получили сообщение, что из Минска выехала маршрутка и ее водитель может быть пьян.

Автомобиль Volkswagen, следовавший по маршруту «Минск – Пинск», был остановлен. За рулем транспортного средства находился 46-летний мужчина. Физическое состояние водителя было подозрительным – результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина нетрезв. В выдыхаемом воздухе обнаружено 1,6 промилле алкоголя.