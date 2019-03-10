Исправляются ли водители, задержанные за нетрезвое вождение? Съёмочная группа СТВ отправилась в рейд по улицам Гомеля

Новости Беларуси. К сожалению, есть те, кто в нетрезвом виде садятся за руль. И этого мы не видим. Мы не знаем, в каком состоянии приближающийся к светофору водитель, когда переходим дорогу с ребенком, когда просто идем по обочине или едем по дороге в твердом уме и ясном сознании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И мы не знаем, что может случиться в каждую минуту пребывания за рулем пьяного водителя.

Корреспондент Александр Добриян поработал с дорожной милицией в самый разгар праздника. 8 марта. На часах 7.30 утра. Впереди праздничная суета, застолья… Но только не для них. Инспекторы Госавтоинспекции отлично знают, каким долгим может быть этот день. Статистика неумолима: из года в год праздник весны таит скрытую угрозу. На дорогах в этот день нетрезвых водителей в двое больше обычного.

Я что-то нарушил? Проверка физического состояния и наличия документов. Праздничное утро. Накануне отгремели корпоративы. Кто-то еще только возвращается домой, а кто-то, вернувшись поздно вечером навеселе, слишком рано спешит сесть за руль. И тем, и другим на дороге не место.

Александр Добриян, корреспондент:

Остановка инспектором ГАИ нередко воспринимается водителями как событие нежелательное. Но даже в век нанотехнологий иного способа определить трезвость водителя, кроме как личный контакт, пока не придумали. Стоит помнить, что каждый выявленный пьяница за рулем – это по крайней мере одна спасенная жизнь. И далеко не всегда самого пьяницы. Игорь Пуркалик 8 марта решил провести на водоеме: последний лед, как говорится, дело святое. На счету каждая минута, и алкотестер точно не входил в планы рыбака.

Игорь Пуркалик, водитель:

Попросили пройти эту процедуру. Прибор показал полное отсутствие алкоголя. А досада от того, что еду на рыбалку, тороплюсь, а немножко время у меня отняли. Но я понимаю, что это нужно. Предлагая пройти проверку, инспекторы ориентируются на десятки мелочей: красные глаза, уставший вид, даже сигарета может быть средством скрыть запах алкоголя, а поэтому к курящим за рулем особое внимание. Опытный инспектор с большой долей вероятности может заметить нарушителя даже в плотном потоке.

Максим Ковалев, старший инспектор ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Водители, которые едут в состоянии алкогольного опьянения или без водительского удостоверения, они выдают сами себя. Если едет в правой полосе, пытается уйти в левую полосу, увидев инспектора. Начинает перестраиваться, какие-то манипуляции делать. Однако на каждом повороте инспектора не поставить. Тревожный звонок в дежурную часть поступил из Гомельского района. По словам очевидцев, виновники ДТП буквально вывалились из авто и мгновенно скрылись. Анна Сынкова успела снять «героев» на видео.

Анна Сынкова, очевидец ДТП:

Вот здесь, на мосту, ребята на этой машине выскочили на встречку. Видно, ехали на большой скорости. Столкновение было сильное. Они покинули машину и пошли в сторону Узы. Я взяла телефон и стала их на видео снимать. Оба пьяные. Причем очень пьяные. Они просто шатались. Шли очень выпившие. Очень неприятно: мужчины выпившие просто трусливо покинули место аварии. Пьяный за рулем – потенциальный убийца. Формула, которая, кажется, уже набила оскомину. Но проблема остается актуальной, несмотря на существенное ужесточение законодательства.

Александр Добриян:

Для того, чтобы понять, как часто наши соотечественники садятся за руль в нетрезвом состоянии, достаточно посмотреть на эту стоянку. Каждое второе транспортное средство здесь подлежит конфискации. Владельцы буквально пропили свои автомобили, сев за руль в нетрезвом состоянии дважды в течение года. Пьяный водитель – роковая деталь большинства этих искореженных автомобилей. А на многих еще и кровь случайных жертв.

Александр Пунтус, заместитель командира взвода ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Некоторых водителей, которых лишали права управления, задерживали, их это не учит. Выписывали большие штрафы, но все равно проходит время, притупляется у них в сознании, что нельзя управлять автомобилем, и опять повторяют. Снова алкоголь, автомобиль, неприятности: людям, обществу, государству и самим себе.

Несмотря на то, что уровень дорожной безопасности сегодня в Беларуси сопоставим с общеевропейским, это не повод спокойно смотреть на ситуацию. Так, считают в Министерстве внутренних дел и анонсируют ужесточение мер для для неисправимых нарушителей. Вплоть до пожизненного лишения права на управление автомобилем. Однозначна позиция по этому вопросу и главы государства Александра Лукашенко. «Алкашам места за рулём нет». Президент об ужесточении ответственности за вождение в нетрезвом виде По данным статистики, количество смертей на белорусских дорогах последние 20 лет неуклонно снижается. Неизменным остается лишь самое опасное время: те самые выходные и праздничные дни. Больше всего шансов погибнуть в пятничный и субботний вечера.