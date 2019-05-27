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В реке Цна утонул 23-летний парень

27 мая 2019 08:57
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Новости Беларуси. Парень утонул в реке Цна в Лунинецком районе.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Илью Помина, происшествие случилось вечером 25 мая около агрогородка Дятловичи.  

23-летний парень решил искупаться в реке. Молодого человека унесло течением – он не смог выбраться из воды самостоятельно. 

О случившемся в милицию сообщили очевидцы.  

Тело погибшего было обнаружено утром на следующий день в 20 метрах от предполагаемого места трагедии. Парень купался в запрещенном для этого месте.  

Устанавливаются обстоятельства случившегося.  

В середине мая на реке Припять в Пинске утонул 30-летний мужчина (читать далее).   

# Утопления # происшествия

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