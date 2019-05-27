В реке Цна утонул 23-летний парень

Новости Беларуси. Парень утонул в реке Цна в Лунинецком районе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Илью Помина, происшествие случилось вечером 25 мая около агрогородка Дятловичи.

23-летний парень решил искупаться в реке. Молодого человека унесло течением – он не смог выбраться из воды самостоятельно.

О случившемся в милицию сообщили очевидцы.

Тело погибшего было обнаружено утром на следующий день в 20 метрах от предполагаемого места трагедии. Парень купался в запрещенном для этого месте.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.