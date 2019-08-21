В Сморгонском районе мужчина украл у соседа 10 кроликов

Новости Беларуси. В Сморгонском районе мужчина украл у односельчанина кроликов.

По информации УВД Гродненского облисполкома, кража произошла в населенном пункте Гаути. 60-летнему мужчине нужны были деньги на покупку алкоголя, поэтому он предлагал односельчанам купить у него кроликов. Никто не согласился на сделку.

Мужчина отправился на работу в ночную смену, а когда вернулся, заметил пропажу десяти трехмесячных крольчат и обратился в милицию.