Прямой эфир

В Сморгонском районе мужчина украл у соседа 10 кроликов

21 августа 2019 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Сморгонском районе мужчина украл у односельчанина кроликов.

По информации УВД Гродненского облисполкома, кража произошла в населенном пункте Гаути. 60-летнему мужчине нужны были деньги на покупку алкоголя, поэтому он предлагал односельчанам купить у него кроликов. Никто не согласился на сделку.

Мужчина отправился на работу в ночную смену, а когда вернулся, заметил пропажу десяти трехмесячных крольчат и обратился в милицию.

В Сморгонском районе мужчина украл у соседа 10 кроликов-1

Фото: УВД Гродненского облисполкома

Выяснилось, что 26-летний сосед вспомнил о предложении купить кроликов. Она самостоятельно ночью забрал из сарая кроликов, не предупредив хозяина. Затем мужчина не оставил зверьков у себя дома, а выпустил их на закрытую территорию к другому соседу.

Крольчата были оперативно обнаружены сотрудниками Сморгонского РОВД. В отношении 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

В этом месяце в Гомеле у женщины похитили таксу. Хозяйка в это время ходила в магазин (читайте дальше).

# Кража

Другие новости рубрики

Все новости
Гродненские таможенники задержали BMW, который разыскивал Интерпол
21 августа 2019 09:41

Гродненские таможенники задержали BMW, который разыскивал Интерпол

В Пинске на стройке под обломками упавшей стены погиб каменщик
21 августа 2019 09:23

В Пинске на стройке под обломками упавшей стены погиб каменщик

В Мозыре 5-летняя девочка выпала из окна первого этажа
21 августа 2019 08:34

В Мозыре 5-летняя девочка выпала из окна первого этажа