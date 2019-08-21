В Сморгонском районе мужчина украл у соседа 10 кроликов

Новости Беларуси. В Сморгонском районе мужчина украл у односельчанина кроликов.
По информации УВД Гродненского облисполкома, кража произошла в населенном пункте Гаути. 60-летнему мужчине нужны были деньги на покупку алкоголя, поэтому он предлагал односельчанам купить у него кроликов. Никто не согласился на сделку.
Мужчина отправился на работу в ночную смену, а когда вернулся, заметил пропажу десяти трехмесячных крольчат и обратился в милицию.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
Выяснилось, что 26-летний сосед вспомнил о предложении купить кроликов. Она самостоятельно ночью забрал из сарая кроликов, не предупредив хозяина. Затем мужчина не оставил зверьков у себя дома, а выпустил их на закрытую территорию к другому соседу.
Крольчата были оперативно обнаружены сотрудниками Сморгонского РОВД. В отношении 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
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