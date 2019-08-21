В Калинковичах буксируемый Opel сбил 5-летнего мальчика

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 58-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» буксировал на гибкой сцепке Opel Vectra, за рулём которого находился 56-летний водитель.

Новости Беларуси. 20 августа около половины десятого вечера в Калинковичах произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

Двигаясь по дворовой территории улицы Мира, Opel сбил 5-летнего мальчика, который выбежал из-за припаркованных машин. Ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в травматологическое отделение больницы.

На прошлой неделе произошла ещё одна авария с участием буксируемого автомобиля.