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В Бресте Toyota сбила выбежавшего на дорогу трёхлетнего ребёнка

21 августа 2019 13:57
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Новости Беларуси. Днём 20 августа в Бресте под колёса машины попал трёхлетний пешеход.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 21-летний житель Жабинки за рулём Toyota Prius двигался по дворовой территории улицы Воровского.

Напротив дома №25 на проезжую часть из-за припаркованной машины выбежал 3-летний ребёнок. Водитель иномарки не успел остановить ТС, произошёл наезд. Пострадавший госпитализирован.

По факту аварии ведётся проверка.

На прошлой неделе в Червенском районе нетрезвый водитель Peugeot сбил 6-летнего мальчика.

Ребёнок был доставлен в медучреждение – подробнее здесь.

# Авария в Бресте # происшествия

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