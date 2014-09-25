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На территории гольф-клуба под Минском найдены боеприпасы

25 сентября 2014 08:33
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Новости Беларуси. Четыре артиллерийских взрывателя, две мины, пять ружейных гранат оказались боеприпасами времен Великой Отечественной войны.

Отделение информации и общественных связей УВД Миноблисполкома:
24 сентября в 14.00 на территории гольф-клуба в п. Колодищи при производстве земляных работ обнаружены 4 артиллерийских взрывателя, две 50 мм минометных мины, пять ружейных гранат и граната РГД-33 времен ВОВ, которые обезврежены группой разминирования в/ч 5448.  

И это не первый отголосок времен войны. Напомним, неделю назад на унаследованном от родственницы участке в Жлобине мужчина откопал пять бутылей с отравляющим веществом Адамсит.

Судя по этикеткам – немецкого производства первой половины 20 столетия. 

Сказать точно, когда и как яд оказался на жлобинском огороде практически невозможно. Город был в оккупации и в Первую и во Вторую мировую войну. А земельный участок за последний век сменил не одного хозяина. Главное, что смертельное оружие теперь никому не принесёт вреда. Утечки ядовитого вещества не допущено. Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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