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В Минске девушка может сесть на 5 лет за то, что обвинила в краже невиновного человека

25 сентября 2014 07:41
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Новости Беларуси. Девушка утверждала, что 36-летний знакомый, похитил из ее сумочки свыше четырех миллионов белорусских рублей.

Обратилась в милицию, написала заявление и требовала наказать нечистого на руку мужчину. Но не тут то было.

Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД:
В ходе проверки сотрудниками милиции было установлено, что преступление 36-летний молодой человек, на которого указала в своем заявлении девушка, не совершал. Девушка пришла в милицию с явкой с повинной и сообщила о том, что она вызвала сотрудников милиции и сообщила о преступлении, которого не было, а также обвинила в совершении данного преступления своего знакомого, так как имела к нему личные неприязненные отношения.

Заместитель начальника Центрального РУВД Минска Андрей Апанасевич поясняет: при обращении граждан в органы внутренних дел с заявлением о совершенном преступлении сотрудники в обязательном порядке предупреждают их об уголовной ответственности по статье 400 УК Республики Беларусь за заведомо ложный донос, о чем граждане делают отметку в заявлении.

В случае, если гражданин заведомо ложно заявляет о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо искусственно создает доказательства обвинения, или совершает эти действия из корыстных побуждений, то в его действиях уже усматривается ч. 2 ст. 400 УК Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ровно год назад общественность шокировали подробности настоящей серии краж в школах Минска: подросток воровал ноутбуки и личные вещи учителей.

Злоумышленник проникал в помещения, взламывая замки дверей, а также пользовался беспечностью тех, кто оставлял аудитории незапертыми. При этом молодой человек старался работать весьма продуктивно: только из одной школы ему удалось похитить материальных ценностей на сумму более 20 миллионов рублей. Подробности этой истории вы узнаете из видео.

# происшествия # Кража # Татьяна Обозная # Андрей Апанасевич

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