Сотрудник одного из следственных подразделений Витебской области задержан за торговлю спайсами и «марками»

Новости Беларуси. Жителя Полоцка задержали в момент «закладки» психотропных веществ.

Правонарушителем оказался сотрудник одного из следственных подразделений Витебской области.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Обнаруженные совместно с сотрудниками Следственного комитета в «закладках» пакетики, а также изъятые по месту жительства задержанного спайсы, «марки» и оргтехника направлены на экспертизу. По данному факту Председателем Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Республики Беларусь.

Напомним, на прошлой неделе четыре студента брестского университета попали в реанимацию.

Причина – употребление спайсов. Юношам от 18 до 21 года. В одном из общежитий вуза они употребили курительную смесь. Немного позже их в бессознательном состоянии обнаружили другие студенты, которые и вызвали скорую помощь. Подробности вы узнаете из видео.