В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации: затоплено более 3 тыс домов, из региона эвакуируют людей

Новости России. Юг России страдает от непогоды. Из-за ливней и сильного ветра в Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе затоплены более 3 тысяч домов.

Уровень воды в реке Дон превышает опасную отметку почти на метр. Есть серьёзная угроза наводнения.

Спасатели эвакуируют из опасной зоны в пункты временного размещения около тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган обрушился на юг страны накануне. Мощные порывы ветра срывали с домов крыши, валили деревья и обрывали линии электропередачи. Около 300 тысяч жителей Ростовской области остались без света.