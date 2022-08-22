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На территории детского сада в Минске взорвался газовый баллон. Серьёзно пострадали двое рабочих

22 августа 2022 17:28
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Новости Беларуси. Серьезное ЧП в Минске. Во время ремонта крыши в детском саду № 286 взорвался 50-литровый газовый баллон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он отлетел примерно на 150 метров.

На территории детского сада в Минске взорвался газовый баллон. Серьёзно пострадали двое рабочих-1

В итоге травмированы двое рабочих. Оба были госпитализированы. Состояние пострадавших крайне тяжелое. У одного мужчины ожоги 50-60 % тела, у другого – 80 %. Сейчас рабочие подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На территории детского сада в Минске взорвался газовый баллон. Серьёзно пострадали двое рабочих-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску:
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

На территории детского сада в Минске взорвался газовый баллон. Серьёзно пострадали двое рабочих-7

Детей и персонал сразу эвакуировали. Из них никто не пострадал. На месте взрыва работает следственно-оперативная группа.

# Взрыв газа # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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