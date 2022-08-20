Слесаря из Минской области подозревают в краже 2 тонн зерна почти на 900 рублей

Новости Беларуси. В крупной краже зерна подозревают слесаря одного из агропредприятий Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вора выявили сотрудники Несвижского РОВД. Во время проверки документов в автомобиле, которым управлял мужчина, обнаружили похищенное зерно. В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что это далеко не все, чем завладел работник хозяйства.

Марина Гомза, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Миноблисполкома:

Местный житель в грузовом отсеке автомобиля перевозил 750 килограмм ячменя в мешках. Он пояснил, что приобрел зерно у своего приятеля. По месту жительства указанного знакомого сотрудники милиции обнаружили еще 1 420 килограмм ячменя.