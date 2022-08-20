Прямой эфир

Слесаря из Минской области подозревают в краже 2 тонн зерна почти на 900 рублей

20 августа 2022 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В крупной краже зерна подозревают слесаря одного из агропредприятий Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вора выявили сотрудники Несвижского РОВД. Во время проверки документов в автомобиле, которым управлял мужчина, обнаружили похищенное зерно. В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что это далеко не все, чем завладел работник хозяйства.

Слесаря из Минской области подозревают в краже 2 тонн зерна почти на 900 рублей-1

Марина Гомза, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Миноблисполкома:
Местный житель в грузовом отсеке автомобиля перевозил 750 килограмм ячменя в мешках. Он пояснил, что приобрел зерно у своего приятеля. По месту жительства указанного знакомого сотрудники милиции обнаружили еще 1 420 килограмм ячменя.

Слесаря из Минской области подозревают в краже 2 тонн зерна почти на 900 рублей-4

Известно, что менее чем за месяц мужчина похитил с территории зерносушильного комплекса более двух тонн продукции общей стоимостью почти 900 рублей. Возбуждено уголовное дело.

# Кража # происшествия # Марина Гомза # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Очередную преступную схему выявили в АПК. Должностные лица предприятий задержаны за взятки
18 августа 2022 10:40

Очередную преступную схему выявили в АПК. Должностные лица предприятий задержаны за взятки

Ущерб – более 65 тысяч рублей. Против замдиректора сельхозпредприятия завели уголовное дело
17 августа 2022 10:37

Ущерб – более 65 тысяч рублей. Против замдиректора сельхозпредприятия завели уголовное дело

В Молодечно задержали двух наркоманов – мужчины перевозили дикорастущий мак
16 августа 2022 17:19

В Молодечно задержали двух наркоманов – мужчины перевозили дикорастущий мак