На станции метро «Площадь Победы» мужчина прыгнул на поезд

Новости Беларуси. Вечером 15 июня в Минске на станции метро «Площадь Победы» человек прыгнул на прибывающий поезд.

Как сообщается на официальном Twitter-аккаунте Минского метрополитена, инцидент произошёл в 21:35. Пострадавший был доставлен в медучреждение.

В 22:00 движение поездов на станции восстановлено, но она была временно закрыта для проведения следственных действий. В 22:38 станция была вновь открыта для пассажиров.

Зимой 2018 года произошёл инцидент на станции метро «Площадь Ленина».