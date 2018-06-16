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На станции метро «Площадь Победы» мужчина прыгнул на поезд

16 июня 2018 06:47
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Новости Беларуси. Вечером 15 июня в Минске на станции метро «Площадь Победы» человек прыгнул на прибывающий поезд.  

Как сообщается на официальном Twitter-аккаунте Минского метрополитена, инцидент произошёл в 21:35. Пострадавший был доставлен в медучреждение.  

В 22:00 движение поездов на станции восстановлено, но она была временно закрыта для проведения следственных действий. В 22:38 станция была вновь открыта для пассажиров.  

Зимой 2018 года произошёл инцидент на станции метро «Площадь Ленина».  

На пути перед составом прыгнул молодой человек – здесь подробнее.  

# Минское метро # происшествия

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