Сумма ущерба – около 44 300 рублей. В Россонском районе нетрезвый водитель ехал на горящем тракторе

Новости Беларуси. В Россонском районе нетрезвый водитель ехал на горящем тракторе.

По информации УВД Витебского облисполкома, инцидент произошел вечером 14 июня. Загорелся трактор МТЗ, который принадлежал предприятию «Россонский агросервис».

Правоохранители, которые прибыли на место ЧП, обнаружили, что спасатели почти полностью потушили транспортное средство.

Рядом находился водитель трактора. Он был в состоянии алкогольного опьянения – 2 промилле.

Транспорт был задействован на подвозе воды для нужд предприятия.

Машина была уничтожена огнем полностью. Сумма ущерба составила около 44 300 рублей.

Предварительная причина пожара – нахождение трактора в режиме стояночного тормоза во время движения.

Проводится проверка.