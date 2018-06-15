Трехлетняя девочка, пострадавшая в ДТП под Дзержинском, скончалась в реанимации

Новости Беларуси. Трехлетняя девочка, которая пострадала в ДТП под Дзержинском, умерла в реанимации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трагедия произошла 10 июня на 34-м километре автодороги Минск–Дзержинск. Водитель иномарки остановился на обочине, чтобы заменить колесо. По предварительной версии, водитель грузовика уснул за рулем и врезался в авто.

В результате аварии пострадали четыре человека: водитель иномарки и его родственники, среди них – два ребенка. Старшему 8 лет. Пассажиров госпитализировали, младшего ребенка спасти не удалось.

Сергей Чеботаров, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

Оба водителя были трезвыми. Стоит отметить, что водитель Ford Transit 48 раз привлекался к административной ответственности. В данный момент возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК.

Мы рекомендуем водителям не злоупотреблять скоростью и не ослаблять внимание за рулем, проявлять осторожность. Если вы почувствовали слабость или усталость, необходимо остановиться, выйти из машины, размяться и пройтись. Возможно, подремать пол часика или отдохнуть.