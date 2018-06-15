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Трехлетняя девочка, пострадавшая в ДТП под Дзержинском, скончалась в реанимации

15 июня 2018 15:43
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Новости Беларуси. Трехлетняя девочка, которая пострадала в ДТП под Дзержинском, умерла в реанимации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трехлетняя девочка, пострадавшая в ДТП под Дзержинском, скончалась в реанимации-1

Трагедия произошла 10 июня на 34-м километре автодороги Минск–Дзержинск. Водитель иномарки остановился на обочине, чтобы заменить колесо. По предварительной версии, водитель грузовика уснул за рулем и врезался в авто.

Трехлетняя девочка, пострадавшая в ДТП под Дзержинском, скончалась в реанимации-4

В результате аварии пострадали четыре человека: водитель иномарки и его родственники, среди них – два ребенка. Старшему 8 лет. Пассажиров госпитализировали, младшего ребенка спасти не удалось.

Трехлетняя девочка, пострадавшая в ДТП под Дзержинском, скончалась в реанимации-7

Сергей Чеботаров, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Оба водителя были трезвыми. Стоит отметить, что водитель Ford Transit 48 раз привлекался к административной ответственности. В данный момент возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК.

Мы рекомендуем водителям не злоупотреблять скоростью и не ослаблять внимание за рулем, проявлять осторожность. Если вы почувствовали слабость или усталость, необходимо остановиться, выйти из машины, размяться и пройтись. Возможно, подремать пол часика или отдохнуть.

Трехлетняя девочка, пострадавшая в ДТП под Дзержинском, скончалась в реанимации-10

С начала года на дорогах Минской области погибли пять детей, еще около 40 получили травмы.

# Авария в Минской области # происшествия # Сергей Чеботаров # Фотофакт

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