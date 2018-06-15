Обнаружено тело 80-летней женщины из Колодищей, которая пропала две недели назад

Новости Беларуси. Пенсионерка из Колодищей, которая пропала две недели назад, найдена мертвой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тело 80-летней местной жительницы Клары Можейко обнаружили в лесу недалеко от поселка.
Новости Беларуси. Пенсионерка из Колодищей, которая пропала две недели назад, найдена мертвой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тело 80-летней местной жительницы Клары Можейко обнаружили в лесу недалеко от поселка.
Пенсионерка ушла из дома и не вернулась. Поисками занимались волонтеры и правоохранители. По предварительным данным, смерть женщина была естественной. Известно, что она страдала провалами памяти.