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Обнаружено тело 80-летней женщины из Колодищей, которая пропала две недели назад

15 июня 2018 15:26
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Новости Беларуси. Пенсионерка из Колодищей, которая пропала две недели назад, найдена мертвой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тело 80-летней местной жительницы Клары Можейко обнаружили в лесу недалеко от поселка.

Обнаружено тело 80-летней женщины из Колодищей, которая пропала две недели назад-1

Пенсионерка ушла из дома и не вернулась. Поисками занимались волонтеры и правоохранители. По предварительным данным, смерть женщина была естественной. Известно, что она страдала провалами памяти.

# Пропавшие люди # происшествия # Фотофакт

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