Обнаружено тело 80-летней женщины из Колодищей, которая пропала две недели назад

Новости Беларуси. Пенсионерка из Колодищей, которая пропала две недели назад, найдена мертвой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тело 80-летней местной жительницы Клары Можейко обнаружили в лесу недалеко от поселка.