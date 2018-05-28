На проспекте в Минске BMW врезался в столб: пострадал 31-летний мужчина

Новости Беларуси. Ночью на проспекте в Минске BMW врезался в столб.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла поздно ночью 28 мая на проспекте Дзержинского.
Автомобиль BMW столкнулся с мачтой уличного освещения.
По информации МЧС, водителю был 31 год.
Сотрудники МЧС деблокировали из автомобиля пострадавшего 31-летнего мужчину. Его доставили в медучреждение с переломами, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.
Водитель находился в нетрезвом состоянии в момент ДТП.
Устанавливаются обстоятельства аварии.
На минувшей неделе в столице нетрезвый водитель выехал на встречку и столкнулся с трактором.
В салоне легковушки находился 5-летний ребенок – здесь подробнее.