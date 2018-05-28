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На проспекте в Минске BMW врезался в столб: пострадал 31-летний мужчина

28 мая 2018 09:24
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Новости Беларуси. Ночью на проспекте в Минске BMW врезался в столб.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла поздно ночью 28 мая на проспекте Дзержинского.

Автомобиль BMW столкнулся с мачтой уличного освещения.

По информации МЧС, водителю был 31 год.

На проспекте в Минске BMW врезался в столб: пострадал 31-летний мужчина-1

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС деблокировали из автомобиля пострадавшего 31-летнего мужчину. Его доставили в медучреждение с переломами, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.

Водитель находился в нетрезвом состоянии в момент ДТП.

Устанавливаются обстоятельства аварии.

На минувшей неделе в столице нетрезвый водитель выехал на встречку и столкнулся с трактором.

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# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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