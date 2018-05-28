На проспекте в Минске BMW врезался в столб: пострадал 31-летний мужчина

Новости Беларуси. Ночью на проспекте в Минске BMW врезался в столб.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла поздно ночью 28 мая на проспекте Дзержинского.

Автомобиль BMW столкнулся с мачтой уличного освещения.

По информации МЧС, водителю был 31 год.