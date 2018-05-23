С 5-летним ребёнком в салоне. В Минске пьяный водитель автомобиля выехал на встречку и столкнулся с трактором

Новости Беларуси. ДТП на Каменногорской. 23 мая после полудня водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Преодолев бордюр машина выехала на тротуар, а после на зёлёную зону и врезался в трактор с косилкой. С водителем был пятилетний ребёнок, его госпитализировали. Оказалось, водитель был сильно пьян.