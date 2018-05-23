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С 5-летним ребёнком в салоне. В Минске пьяный водитель автомобиля выехал на встречку и столкнулся с трактором

23 мая 2018 17:33
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Новости Беларуси. ДТП на Каменногорской. 23 мая после полудня водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 5-летним ребёнком в салоне. В Минске пьяный водитель автомобиля выехал на встречку и столкнулся с трактором-1

С 5-летним ребёнком в салоне. В Минске пьяный водитель автомобиля выехал на встречку и столкнулся с трактором-3

С 5-летним ребёнком в салоне. В Минске пьяный водитель автомобиля выехал на встречку и столкнулся с трактором-5

Преодолев бордюр машина выехала на тротуар, а после на зёлёную зону и врезался в трактор с косилкой. С водителем был пятилетний ребёнок, его госпитализировали. Оказалось, водитель был сильно пьян.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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