Он пробыл внизу 5 дней. В Минске сотрудники МЧС спасли упавшего в погреб мужчину

Новости Беларуси. В Минске сотрудники МЧС спасли упавшего в погреб мужчину.
По информации МЧС, днем 26 мая спасатели получили сообщение о том, что в переулке Кабушкина в столице в погреб упал мужчина.
В погреб, который находился на первом этаже девятиэтажного дома, упал 66-летний мужчина. Глубина погреба составляла два с половиной метра.
Дочь пострадавшего была обеспокоена тем, что отец не выходил на связь, и приехала к нему домой. Она обнаружила отца в погребе, сообщила медикам, которые позвонили спасателям.
Мужчина рассказал, что пробыл в погребе пять дней.
Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего. Мужчину доставили в больницу с различными диагнозами, среди которых «обезвоживание». Пострадавший в тяжелом состоянии.
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