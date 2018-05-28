Он пробыл внизу 5 дней. В Минске сотрудники МЧС спасли упавшего в погреб мужчину

Новости Беларуси. В Минске сотрудники МЧС спасли упавшего в погреб мужчину.

По информации МЧС, днем 26 мая спасатели получили сообщение о том, что в переулке Кабушкина в столице в погреб упал мужчина.

В погреб, который находился на первом этаже девятиэтажного дома, упал 66-летний мужчина. Глубина погреба составляла два с половиной метра.