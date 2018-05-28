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Он пробыл внизу 5 дней. В Минске сотрудники МЧС спасли упавшего в погреб мужчину

28 мая 2018 08:28
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Новости Беларуси. В Минске сотрудники МЧС спасли упавшего в погреб мужчину.

По информации МЧС, днем 26 мая спасатели получили сообщение о том, что в переулке Кабушкина в столице в погреб упал мужчина.

В погреб, который находился на первом этаже девятиэтажного дома, упал 66-летний мужчина. Глубина погреба составляла два с половиной метра.

Он пробыл внизу 5 дней. В Минске сотрудники МЧС спасли упавшего в погреб мужчину-1

Фото: МЧС

Дочь пострадавшего была обеспокоена тем, что отец не выходил на связь, и приехала к нему домой. Она обнаружила отца в погребе, сообщила медикам, которые позвонили спасателям.

Мужчина рассказал, что пробыл в погребе пять дней.

Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего. Мужчину доставили в больницу с различными диагнозами, среди которых «обезвоживание». Пострадавший в тяжелом состоянии.

В марте в Чериковском районе женщина упала в 12-метровый колодец (читать далее).

# Падение с высоты # происшествия # Фотофакт

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