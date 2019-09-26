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В Зельве мужчина облил супругу бензином и поджёг

26 сентября 2019 08:06
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Новости Беларуси. В Зельве мужчина облил жену бензином и поджег. 

Как информирует БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела прокуратуры Гродненской области Виктора Вунцевича, вечером 17 июня мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, облил свою спящую жену смесью масла и бензина. Затем он ее поджег. Женщина получила серьезные ожоги и скончалась в медучреждении. 

Позже мужчина рассказал, что убил жену, потому что разозлился. Его супруга не позволила косить траву у дома в состоянии алкогольного опьянения.   

Мужчина обвиняется по статье «Убийство». В настоящее время он заключен под стражу. Дело направлено в Гродненский областной суд. 

Недавно в Новополоцке был задержан 30-летний мужчина. Он подозревается в убийстве матери (читать далее). 

# Убийство # происшествия

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