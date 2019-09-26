В Зельве мужчина облил супругу бензином и поджёг

Новости Беларуси. В Зельве мужчина облил жену бензином и поджег.

Как информирует БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела прокуратуры Гродненской области Виктора Вунцевича, вечером 17 июня мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, облил свою спящую жену смесью масла и бензина. Затем он ее поджег. Женщина получила серьезные ожоги и скончалась в медучреждении.

Позже мужчина рассказал, что убил жену, потому что разозлился. Его супруга не позволила косить траву у дома в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина обвиняется по статье «Убийство». В настоящее время он заключен под стражу. Дело направлено в Гродненский областной суд.